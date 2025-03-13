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Haberler Avrupa’dan Futbol Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Arda Güler için Inter'in resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 19:15
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Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in takımdan ayrılabileceği yönündeki haberler gündemde yerini koruyor.

Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Tuttomercato'nun haberine göre genç yetenek, Real Madrid'de istediği istikrarı yakalayamadığı için ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Arda Güler'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in de ilgisi olduğu belirtilse de milli futbolcunun önceliğinin İtalya Serie A'da oynamak olduğu ifade ediliyor.

Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Bu durum Inter'i transfer yarışında bir adım öne çıkarıyor.

Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Real Madrid'in Arda Güler için kiralık ya da geri satın alma opsiyonlu bir transfer teklifine açık olduğu belirtiliyor.

Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar

Inter'in ise bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve genç oyuncu için resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

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