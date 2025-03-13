Arda Güler için Inter iddiası! Resmi teklife hazırlanıyorlar
Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Arda Güler için Inter'in resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar…
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Bu durum Inter'i transfer yarışında bir adım öne çıkarıyor.
Real Madrid'in Arda Güler için kiralık ya da geri satın alma opsiyonlu bir transfer teklifine açık olduğu belirtiliyor.
Inter'in ise bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve genç oyuncu için resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
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