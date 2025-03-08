Benfica 3-0 Nacional (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Nacional'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Maçın henüz 5. dakikasında Zeki Amdouni'nin attığı golle Benfica 1-0 öne geçti. 23. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan kaydettiği golle fark ikiye çıktı. İlk yarının son anlarında Nacional penaltı kazansa da Dudu'nun 45+7'de kullandığı penaltı atışını değerlendirememesi Benfica'nın devreyi 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıda Benfica oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Maçın uzatma dakikalarında, 90+2'de Vangelis Pavlidis'in penaltı golüyle skoru 3-0'a taşıyan ev sahibi ekip sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Benfica'da Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Benfica puanını 56'ya yükseltirken Nacional 26 puanda kaldı.

İŞTE ORKUN'UN PENALTI GOLÜ