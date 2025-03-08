  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Benfica 3-0 Nacional (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica 3-0 Nacional (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Nacional'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Milli yıldızımız Orkun Kökçü mücadelede penaltıdan 1 gol kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 00:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica 3-0 Nacional (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Nacional'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Maçın henüz 5. dakikasında Zeki Amdouni'nin attığı golle Benfica 1-0 öne geçti. 23. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan kaydettiği golle fark ikiye çıktı. İlk yarının son anlarında Nacional penaltı kazansa da Dudu'nun 45+7'de kullandığı penaltı atışını değerlendirememesi Benfica'nın devreyi 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıda Benfica oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Maçın uzatma dakikalarında, 90+2'de Vangelis Pavlidis'in penaltı golüyle skoru 3-0'a taşıyan ev sahibi ekip sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Benfica'da Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Benfica puanını 56'ya yükseltirken Nacional 26 puanda kaldı.

İŞTE ORKUN'UN PENALTI GOLÜ

Güneş: Bunun sorumlusu benim
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar
DİĞER
Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam'ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...
Başkan Erdoğan'dan Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip!
G.Saray'dan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:49
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:38
Murat Şahin: Galibiyeti hak ettik Murat Şahin: Galibiyeti hak ettik 23:18
Barcelona-Osasuna maçı ertelendi! Barcelona-Osasuna maçı ertelendi! 23:10
Güneş: Bunun sorumlusu benim Güneş: Bunun sorumlusu benim 22:52
Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? 22:48
Daha Eski
Esenler Erok ile Manisa yenişemedi! Esenler Erok ile Manisa yenişemedi! 22:40
Ay-yıldızlıların rakipleri belli oldu! Ay-yıldızlıların rakipleri belli oldu! 22:37
PSG deplasmanda farklı kazandı PSG deplasmanda farklı kazandı 22:36
Milan'dan müthiş geri dönüş! Milan'dan müthiş geri dönüş! 22:28
Trabzonspor'a Hatay şoku! Trabzonspor'a Hatay şoku! 22:26
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar 21:09