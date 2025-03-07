  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Avrupa futbolunda tarihin en pahalı kadrosu belli oldu!

Avrupa futbolunda tarihin en pahalı kadrosu belli oldu!

UEFA'nın 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'na göre, Avrupa'daki en maliyetli kadrolar açıklandı ve bir rekora imza atıldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 20:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa futbolunda tarihin en pahalı kadrosu belli oldu!

UEFA'nın 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'na göre, Avrupa'daki en maliyetli kadrolar açıklandı ve bir rekora imza atıldı.

Rapora göre, 2024 yılında kadro değeri 1 milyar euroyu aşan dört kulüp bulunuyor. Bu kulüplerin tamamı İngiltere Premier Lig ekipleri: Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal. Bu durum, Premier Lig'in Avrupa futbolundaki mali gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Chelsea, 1.6 milyar euroya ulaşan kadro değeriyle futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kurarak dikkatleri üzerine çekti. Bu rekor, Real Madrid'in 2020 yılında 1.3 milyar euro ile kırdığı önceki rekoru geride bıraktı. Chelsea'yi, Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid takip etti.

Ayrıca 2024 yılında en yüksek maaş bütçesine sahip ilk 20 kulübün 9'u İngiltere Premier Lig'den geldi. Bu da ligdeki kulüplerin finansal gücünü ve oyuncu yatırımlarındaki büyüklüğü ortaya koyuyor.

REKLAM - Casper
F.Bahçe'de Medina isyanı!
DİĞER
Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun'dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...
Başkan Erdoğan'dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi
Üç büyüklerin maaş harcamaları açıklandı!
F.Bahçe'den yaz transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa'da tarihin en pahalı kadrosu belli oldu! Avrupa'da tarihin en pahalı kadrosu belli oldu! 20:20
U18 Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı! U18 Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 19:47
Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır 19:25
FIFA’dan 2030 Dünya Kupası için flaş hamle! FIFA’dan 2030 Dünya Kupası için flaş hamle! 18:48
Liam Roberts’a 6 maçlık ceza! Liam Roberts’a 6 maçlık ceza! 18:37
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman? 18:25
Daha Eski
Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI 18:16
Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? 18:08
Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa | CANLI Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa | CANLI 18:06
Çorum FK, Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı Çorum FK, Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı 17:25
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! 17:08
F.Bahçe'de Medina isyanı! F.Bahçe'de Medina isyanı! 16:56