Avrupa futbolunda tarihin en pahalı kadrosu belli oldu!

UEFA'nın 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'na göre, Avrupa'daki en maliyetli kadrolar açıklandı ve bir rekora imza atıldı.

Rapora göre, 2024 yılında kadro değeri 1 milyar euroyu aşan dört kulüp bulunuyor. Bu kulüplerin tamamı İngiltere Premier Lig ekipleri: Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal. Bu durum, Premier Lig'in Avrupa futbolundaki mali gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Chelsea, 1.6 milyar euroya ulaşan kadro değeriyle futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kurarak dikkatleri üzerine çekti. Bu rekor, Real Madrid'in 2020 yılında 1.3 milyar euro ile kırdığı önceki rekoru geride bıraktı. Chelsea'yi, Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid takip etti.

Ayrıca 2024 yılında en yüksek maaş bütçesine sahip ilk 20 kulübün 9'u İngiltere Premier Lig'den geldi. Bu da ligdeki kulüplerin finansal gücünü ve oyuncu yatırımlarındaki büyüklüğü ortaya koyuyor.