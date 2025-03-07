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Haberler Avrupa’dan Futbol Liam Roberts’a 6 maçlık ceza!

Liam Roberts’a 6 maçlık ceza!

Millwall kalecisi Liam Roberts’a, Crystal Palace’ın forveti Jean-Philippe Mateta’ya yaptığı sert faul nedeniyle verilen 3 maçlık men cezası 6 maça çıkarıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 18:37 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 18:49
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Liam Roberts’a 6 maçlık ceza!

Millwall kalecisi Liam Roberts'a, Crystal Palace'ın forveti Jean-Philippe Mateta'ya yaptığı sert faul nedeniyle verilen 3 maçlık men cezası 6 maça çıkarıldı.

Olay, Millwall ile Crystal Palace arasında oynanan karşılaşmada meydana geldi. Maçın 6. dakikasında yaşanan pozisyonda Liam Roberts, ayağıyla Mateta'nın kafasına sert bir darbe vurdu. Fransız forvet Mateta, uzun süre yerde kalırken sağlık ekipleri sahaya girdi ve oyuncuya anında müdahale edildi. Oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Maçın hakemi Michael Oliver, VAR incelemesinin ardından Liam Roberts'a direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma Crystal Palace'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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