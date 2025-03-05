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Haberler Avrupa’dan Futbol Hull City'de Oscar Zambrano şoku! Doping tespit edildi

Hull City'de Oscar Zambrano şoku! Doping tespit edildi

Hull City'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ekvadorlu orta saha oyuncusu Oscar Zambrano’da doping tespit edildi. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 18:09
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Hull City'de Oscar Zambrano şoku! Doping tespit edildi

Hull City'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ekvadorlu orta saha oyuncusu Oscar Zambrano'da doping tespit edildi. İngiliz ekibi tarafından yapılan resmi açıklamada, Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan kontrollerde Zambrano'nun doping testinin pozitif çıktığı bildirildi.

CONMEBOL'un Doping Karşıtı Kuralları'nın 6 ve 7 numaralı maddelerini ihlal ettiği belirtilen genç futbolcunun durumu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşındı. Zambrano'nun önümüzdeki günlerde CAS'ta savunmasını yapacağı ifade edildi.

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