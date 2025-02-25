Arda Güler'e Bayern Münih kancası!
Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'e flaş bir talip çıktı. Bundesliga'nın dev kulüplerinden Bayern Münih, genç yeteneği transfer listesine ekledi. İşte ayrıntılar…
Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 16:14
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Bunun üzerine Bayern Münih, 10 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.
Bayern Münih bu transferle Harry Kane, Jamal Musiala ve Michael Olise'nin yer aldığı hücum hattını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bu sezon Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, toplamda sadece 967 dakika sahada kalabildi.
Genç oyuncu, bu sürede üç gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.
Yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği konusunda kararsız olduğu ve daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Öte yandan, Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Bayern Münih, Arda Güler'i 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonunda veya kanatlarda değerlendirmeyi planlıyor.
Kompany'nin, Arda'nın teknik yetenekleri ve yaratıcı oyun anlayışından faydalanmayı hedeflediği ifade edildi.
Real Madrid cephesinde ise oyuncunun satışı konusunda henüz net bir karar alınmış değil.
Ancak uygun bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verilebileceği belirtildi.
İspanyol kulübünün, Arda Güler için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
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