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Haberler Avrupa’dan Futbol Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'e flaş bir talip çıktı. Bundesliga'nın dev kulüplerinden Bayern Münih, genç yeteneği transfer listesine ekledi. İşte ayrıntılar…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 16:14
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Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Alman devi Bayern Münih, genç yıldızı transfer listesine aldı.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Fichajes'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen'in yetenekli oyuncusu Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunan Bayern Münih, Wirtz'in Manchester City'ye transfer olma isteği nedeniyle bu planından vazgeçti.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Bunun üzerine Bayern Münih, 10 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Bayern Münih bu transferle Harry Kane, Jamal Musiala ve Michael Olise'nin yer aldığı hücum hattını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Bu sezon Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, toplamda sadece 967 dakika sahada kalabildi.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Genç oyuncu, bu sürede üç gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği konusunda kararsız olduğu ve daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Öte yandan, Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Bayern Münih, Arda Güler'i 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonunda veya kanatlarda değerlendirmeyi planlıyor.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Kompany'nin, Arda'nın teknik yetenekleri ve yaratıcı oyun anlayışından faydalanmayı hedeflediği ifade edildi.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Real Madrid cephesinde ise oyuncunun satışı konusunda henüz net bir karar alınmış değil.

Arda Güler'e Bayern Münih kancası!

Ancak uygun bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verilebileceği belirtildi.

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