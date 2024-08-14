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Juventus'ta sözleşme feshedildi!

Juventus, deneyimli kalecisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı. İşte fesih sebebi ve haberin ayrıntıları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:48
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Juventus'ta sözleşme feshedildi!

Juventus forması ile 8 kupa gören kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesi anlaşma yoluyla feshedildi.

The Athletic'in haberine göre Polonyalı kaleci, Cristiano Ronaldo'nun da top koşturduğu Al Nassr'a yıllık 19 milyon euro karşılığında gitmek üzere.

2 senelik sözleşmeye imza atacağı konuşulan file bekçisi için Suudi ekip bir miktar da bonservis ödemesinde bulunacak.

Al Nassr'a transferi açıklanması beklenen Szczesny'nin 2017'den beri formasını giydiği Juventus karnesi:

252 maçta toplam 233 gol gördü, 103 maç kalesini gole kapattı.

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