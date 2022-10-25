Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Barcelona, Emre Demir'i Temmuz ayında Kayserispor'dan transfer etmişti.
Barcelona, Emre Demir'i Temmuz ayında Kayserispor'dan transfer etmişti.
Katalan ekibi genç yıldız için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı ile 5 gün önce çalışmalara başladı.
18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile anlaşma sağlamıştı.
Emre Demir, Katalan devi ile antrenmanlarda yer almaya başladı.
Genç futbolcu, son çalışmada 1 gol ve 1 asist yaptı.
Demir, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.
Emre Demir, İspanyol medyasında gündem oldu.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Emre Demir'in performansından çok etkilendiği belirtildi.
Emre Demir, kariyerinde 39 maçta görev aldı.
18 yaşındaki futbolcu, 4 gol atarken 2 de asiste imza attı.