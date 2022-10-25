Haberler Avrupa’dan Futbol Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Son dakika haberleri... Barcelona'da Emre Demir A Takım ile antrenmanlara başladı. Demir'in gösterdiği performansın teknik direktör Xavi tarafından beğenildiği belirtildi. Genç futbolcunun Valencia maçında kadroya dahil edileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:21
Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile anlaşma sağlamıştı.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Emre Demir, Katalan devi ile antrenmanlarda yer almaya başladı.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Genç futbolcu, son çalışmada 1 gol ve 1 asist yaptı.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Demir, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Emre'nin 2027 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunuyor.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Emre Demir, kariyerinde 39 maçta görev aldı.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

18 yaşındaki futbolcu, 4 gol atarken 2 de asiste imza attı.

Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi...

Emre, Süper Lig'de 30 maçta görev aldı. 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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