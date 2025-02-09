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Haberler Avrupa’dan Futbol Plymouth Argyle 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

Plymouth Argyle 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Cup Dördüncü Tur maçında Premier Lig lideri Liverpool, Championship'in son sırasında yer alan Plymouth Argyle'a 1-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 22:35
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Plymouth Argyle 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

Home Park'ta oynanan karşılaşmada Liverpool, ağır favori olarak sahaya çıkmasına rağmen beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Maçın tek golü, Plymouth'un forvet oyuncusu Ryan Hardie'den geldi. 53. dakikada Hardie, Liverpool savunmasını aşarak takımını öne geçirdi.

Liverpool, tüm çabalarına rağmen Plymouth'un savunmasını aşmayı başaramadı ve rakibine karşı bir gol dahi bulamayarak FA Cup'tan elendi. Maçta Liverpool'un birçok atak girişimi olmasına rağmen, Plymouth kalecisi ve defansı mükemmel bir savunma sergileyerek rakiplerinin gol bulmasını engelledi.

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