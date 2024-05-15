Kilmarnock 0-5 Celtic | İskoçya'da şampiyon Celtic!

İskoçya Premiership'te Brendan Rodgers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Celtic deplasmanda Derek McInnes yönetimindeki Kilmarnock'u 5-0'lık rahat skorla devirdi ve bitime 1 hafta kala tarihindeki 54. şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonucun ardından, Premiership Şampiyonluk Grubu'nda bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Rangers'ın 6 puan önünde 90 puana ulaşan Celtic, üst üste 3. kez, toplamda ise 54. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Kilmarnock ise 55 puanla 4. sırada kaldı. Ligin son haftasında şampiyon Celtic evinde St. Mirren'i konuk ederken, Kilmarnock deplasmanda Dundee FC ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Celtic (90)

2- Rangers (84)

3- Hearts (67)

4- Kilmarnock (55)

5- St. Mirren (47)