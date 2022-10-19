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Hannover 0-2 Borussia Dortmund (Maç sonucu - ÖZET)

Hannover 0-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hannover'i 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 00:12
Hannover 0-2 Borussia Dortmund (Maç sonucu - ÖZET)

Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Stefan Leitl'ın ekibi Hannover 96 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Heinz von Heiden Arena'da oynanan mücadeleyi Edin Terzic yönetimindeki konuk ekip Borussia Dortmund 2-0 kazanırken goller; 11. dakikada Bright Arrey-Mbi'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ve 71. dakikada Jude Bellingham'ın kullandığı penaltıdan geldi. Borussia Dortmund'da 68. dakikada oyuna dahil olan Karim Adeyemi, 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla beraber Hannover 96, kupaya 2. turda veda ederken, Borussia Dortmund 3. tura yükselen taraf oldu. Dortmund kupanın 1. turunda 1860 Münih'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

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