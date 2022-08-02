Haberler Avrupa’dan Futbol Milan Charles De Ketelaere'yi transfer etti

Milan Charles De Ketelaere'yi transfer etti

Serie A takımlarından Milan, Belçikalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles De Ketelaere'yi transfer etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 23:40
Milan Charles De Ketelaere'yi transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, De Ketelaere'nin Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edildiği bildirildi.

De Ketelaere'nin kendisini 2027 yılına dek Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attığı ve 90 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Belçikalı genç oyuncu, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, normalde sakin biri olduğunu ancak Milan'ın kendisiyle ilgilendiğini duyduğunda çok heyecanlandığı ifade etti.

İtalyan basını da yıldız oyuncu adayı olarak gösterilen De Ketelaere'nin transferini bitirmek için Milan'ın çok çaba sarf ettiğini ve 30 milyon avro civarında bir bedelle Belçikalı ismi kadrosuna kattığını yazdı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Efsane futbolcunun oğlu Galatasaray’a geliyor! Ali Akman derken sürpriz golcü…
Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü! 5 kişi bindiler
Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi!
Galatasaray'dan Leo Dubois açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fabregas’tan sürpriz imza
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, hangi illerde konut yapılacak?
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Altın ne kadar oldu? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan, Belçikalı De Ketelaere'yi kadrosuna kattı Milan, Belçikalı De Ketelaere'yi kadrosuna kattı 23:40
Kasımpaşa Bersant Celina'yı transfer etti! Kasımpaşa Bersant Celina'yı transfer etti! 23:16
Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı 23:14
Trabzonspor İstanbulspor maçına hazırlanıyor! Trabzonspor İstanbulspor maçına hazırlanıyor! 23:13
Cimbom'dan Larsson bombası! Cimbom'dan Larsson bombası! 22:35
Trabzonspor'a yıldız stoper Trabzonspor'a yıldız stoper 22:33
Daha Eski
Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! 22:03
Galatasaray'dan Leo Dubois açıklaması Galatasaray'dan Leo Dubois açıklaması 21:09
Trabzonspor ve Sivasspor PFDK'ye sevk edildi Trabzonspor ve Sivasspor PFDK'ye sevk edildi 20:59
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! 20:37
Transferde kötü haber! Jesus'un favorisiydi Transferde kötü haber! Jesus'un favorisiydi 19:58
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 19:36