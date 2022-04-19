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Inter 3-0 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. 0-0'ın biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi. Inter'e galibiyeti getiren goller Lautaro Martinez (2) ve Robin Gosens'den geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu zorlu karşılaşmada 73 dakika süre aldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:08
Inter 3-0 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

0-0'ın biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi.

Karşılaşmada Inter'in iki golü Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli golcü, karşılaşmanın 4 ve 40. dakikalarında fileleri havalandırdı. Inter'in diğer golü ise 82. dakikada Robin Gosens'ten geldi.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 73 dakika sahada kaldı.

Inter'in finaldeki rakibi ise Juventus - Fiorentina eşleşmesinde turu geçen taraf olacak. Juventus ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.
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