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Haberler Avrupa’dan Futbol Espaly 2-4 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU ÖZET)

Espaly 2-4 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Kupası son 32 turunda, 5. Lig ekibi Espaly evinde ağırladığı Paris Saint Germain'e 4-2 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 01:02
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Espaly 2-4 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Kupası son 32 turunda, 5. Lig ekibi Espaly evinde Paris Saint Germain'i ağırladı. Maç büyük bir heyecana sahne olurken PSG beklenenden zorlu geçen deplasmandan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Maç, başlama düdüğüyle birlikte hızlı bir tempoya sahne oldu. Ev sahibi Espaly, maçın 3. dakikasında Kevis Gjeçi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve taraftarlarını coşturdu. Ancak PSG, hemen toparlanarak rakibine baskı yapmaya başladı. 37. dakikada Warren Zaire Emery, konuk ekibin beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan PSG, 67. dakikada Desire Doue ile 2-1 öne geçti. Ev sahibi Espaly, 71. dakikada Maxence Fournel'in attığı golle bir kez daha eşitliği sağladı ve maç yeniden heyecan kazandı. Ancak PSG, maçın sonlarına doğru üstünlüğü ele geçirdi. 88. dakikada Bradley Barcola, takımını 3-2 öne geçirdi. Son sözü ise 90+2. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos söyledi ve PSG'yi 4-2'lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Paris Saint Germain, Fransa Kupası'nda bir üst tura yükselirken Espaly'nin hayalleri son buldu.

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