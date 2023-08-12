Bayern Münih 0-3 RB Leipzig (Maç sonucu ÖZET)

Allianz Arena'da oynanan Almanya Süper Kupası finali saat 21.45'te başladı.

Karşılaşmada RB Leipzig'in İspanyol orta sahası Dani Olmo 3, 44 ve 68. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bayern Münih'te yeni transfer Harry Kane, 63. dakikada oyuna girmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Red Bull Leipzig böylelikle tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüş oldu. Tarihinde 10 kez bu kupayı müzesine götüren Bayern ise 7. kez Süper Kupa finalini kaybetmiş oldu.