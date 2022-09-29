Cristiano Ronaldo stop etti

Cristiano Ronaldo için yeni sezon kabus gibi başladı. Ezeli rakibi Lionel Messi, Arjantin ve PSG formalarıyla rekorlar kırarken, Portekizli yıldız cephesinde işler istediği gibi gitmiyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı için takımdan ayrılmak isteyen 37 yaşındaki yıldızı menajeri kapı kapı dolaşmasına rağmen hiçbir takım onu tercih etmemişti. Mecburen ManU'da kalan Ronaldo burada da yedek oturmaya başladı. Teknik direktör Erik ten Haag onu daha çok maç sonlarında oyuna aldı. Bu durum Cristiano Ronaldo'nun gerilemesine sebep oldu.



ÜLKESİNDE TEPKİ GÖRDÜ

Süper yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla Uluslar Ligi'nde finalleri hedefliyordu. Ancak İspanya'ya yenilerek bu şanslarını da yitirdiler. Ronaldo bu karşılaşmada protesto edildi. Portekiz grupta ikinci basamakta kaldı. CR7'nin son dönem videoları da paylaşım rekorları kırıyor. Geçmişte rakiplerinin yanından fırtına gibi geçen 37 yaşındaki futbolcu hızını büyük oranda kaybetti. Fiziği hala yerinde ancak depar gücünü büyük oranda kaybetti. Rakipleri artık onunla kolay şekilde baş edebiliyor.