Haberler Avrupa’dan Futbol Cristiano Ronaldo stop etti

Cristiano Ronaldo stop etti

Portekizli yıldız için yeni sezon hiç iyi geçmiyor. ManU'dan ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek istedi. Menajeri kapı kapı dolaşmasına rağmen 37'lik Ronaldo'yu tercih eden çıkmadı. M.United'da Erik Ten Haag onu maç sonlarında 'hamle oyuncusu' yaptı. Portekiz ile de İspanya'ya kaybetti, finalleri 1 puanla kaçırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Cristiano Ronaldo stop etti

Cristiano Ronaldo için yeni sezon kabus gibi başladı. Ezeli rakibi Lionel Messi, Arjantin ve PSG formalarıyla rekorlar kırarken, Portekizli yıldız cephesinde işler istediği gibi gitmiyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı için takımdan ayrılmak isteyen 37 yaşındaki yıldızı menajeri kapı kapı dolaşmasına rağmen hiçbir takım onu tercih etmemişti. Mecburen ManU'da kalan Ronaldo burada da yedek oturmaya başladı. Teknik direktör Erik ten Haag onu daha çok maç sonlarında oyuna aldı. Bu durum Cristiano Ronaldo'nun gerilemesine sebep oldu.


ÜLKESİNDE TEPKİ GÖRDÜ
Süper yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla Uluslar Ligi'nde finalleri hedefliyordu. Ancak İspanya'ya yenilerek bu şanslarını da yitirdiler. Ronaldo bu karşılaşmada protesto edildi. Portekiz grupta ikinci basamakta kaldı. CR7'nin son dönem videoları da paylaşım rekorları kırıyor. Geçmişte rakiplerinin yanından fırtına gibi geçen 37 yaşındaki futbolcu hızını büyük oranda kaybetti. Fiziği hala yerinde ancak depar gücünü büyük oranda kaybetti. Rakipleri artık onunla kolay şekilde baş edebiliyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…
Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor
İşte dev derbinin rakamları!
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol düellosunda kazanan İrlanda!
Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir o isme emanet! Yusuf Demir o isme emanet! 07:44
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Şampiyon Efes Şampiyon Efes 00:37
Helal size kızlar Helal size kızlar 00:25
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! 23:24
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 23:23
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 23:22
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 23:22
Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik 23:22
Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! 23:22
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 23:21