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Haberler Avrupa’dan Futbol Alonso'nun şartı Arda

Alonso'nun şartı Arda

Real Madrid’de teknik direktör adayı Xabi Alonso ile görüşmeler sürerken, İspanyol çalıştırıcı Arda Güler’in kesinlikle takımda kalmasını talep ediyor

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Alonso'nun şartı Arda

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası için teknik direktör adaylarını belirledi. Real Madrid'de ilk hedef olan Xabi Alonso ile görüşmeler devam ediyor. İspanyol ekibinde daha önce futbol oynayan başarılı çalıştırıcıya resmi teklif götürüldüğü kaydedildi. İspanyol teknik adamın; Real Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmelerde bazı şartlar sunduğu ifade edildi. Xabi Alonso'nun şart sunduğu oyuncular arasında milli futbolcumuz Arda Güler yer alıyor.

MUTLAKA DEVAM EDİLMELİ

Şu anda Leverkusen'de çalışan Teknik Direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'i mutlaka kadrosunda görmek istediği kaydedildi. İspanya'da yayın yapan Don Balon'da yer alan habere göre; 43 yaşındaki teknik direktörün Arda Güler'le çalışmak istediği ve kadro planlaması içerisinde 19 yaşındaki genç yıldızı görmek istediği dile getirildi. Xabi Alonso'nun bir diğer isteğinin ise şu anda Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen defans Aymeric Laporte'un transfer edilmesi olduğu iddia edildi.

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