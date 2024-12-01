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Haberler Avrupa’dan Futbol Manchester United 4-0 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 4-0 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ruben Amorim ile Old Trafford'da ilk lig maçına çıkan Manchester United, Everton karşısında 4-0'lık farklı bir skorla galip geldi. İşte maçın detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:40
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Manchester United 4-0 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig'de 13. hafta müsabakasında Manchester United, evinde Everton'ı ağırladı.

Manchester United maçtan 4-0 galip ayrıldı. Galibiyet gollerini 34 ve 46. dakikalarda Rashford, 41 ve 64. dakikalarda Zirkzee kaydetti.

Manchester United gelecek haftaki ig maçında Arsenal deplasmanına gidecek.

Ruben Amorim'in takımı 13 maç sonunda 19 puana yükselirken Everton ise 11 puanda kaldı.

RASHFORD, CANTONA'YI SOLLADI

Everton karşısında 2 gole imza atan Marcus Rashford, Premier League'de yaptığı 127 gol katkısıyla Eric Cantona'yı geride bırakmış oldu.

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