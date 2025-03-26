Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi
Real Madrid'den ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Arda Güler için Premier Lig ekibi Aston Villa'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İşte detaylar…
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Monchi, "Her sportif direktörün Türkiye'de radarında olan bir isim. Arda, bizim aradığımız pozisyondaki kriterleri karşılayan, yetenekleriyle öne çıkan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in teknik kapasitesine ve sahadaki liderlik özelliklerine dikkat çeken Monchi, "Milli takımda üstlendiği sorumluluklarla yaşının ötesinde bir karakter sergiliyor. Sahada büyük bir etki yaratabilecek bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.
Temmuz 2023'ten bu yana Aston Villa'da görev yapan deneyimli sportif direktör, Sevilla'da geçirdiği başarılı yıllarla tanınıyor.
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