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Haberler Avrupa’dan Futbol Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Arda Güler için Premier Lig ekibi Aston Villa'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 15:16
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Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Real Madrid'de geleceği merak konusu olan Arda Güler için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Kulübün sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, namıdiğer "Monchi", genç yıldızla ilgilendiklerini belirtti.

Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

İspanyol futbol adamı, Marca radyosuna yaptığı açıklamada Arda Güler'i yakından takip ettiklerini ve Aston Villa'nın ilgisini çeken bir oyuncu olduğunu söyledi.

Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Monchi, "Her sportif direktörün Türkiye'de radarında olan bir isim. Arda, bizim aradığımız pozisyondaki kriterleri karşılayan, yetenekleriyle öne çıkan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Arda Güler'in teknik kapasitesine ve sahadaki liderlik özelliklerine dikkat çeken Monchi, "Milli takımda üstlendiği sorumluluklarla yaşının ötesinde bir karakter sergiliyor. Sahada büyük bir etki yaratabilecek bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler için transfer sinyali! Aston Villa'dan açıklama geldi

Temmuz 2023'ten bu yana Aston Villa'da görev yapan deneyimli sportif direktör, Sevilla'da geçirdiği başarılı yıllarla tanınıyor.

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