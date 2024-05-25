Celtic 1-0 Rangers (Maç sonucu ÖZET) | İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic

İki ezeli rakip Celtic ile Rangers, İskoçya Kupası finalinde karşılaştı.

Hampden Park'ta oynanan ve TSİ 17.00'de başlayan karşılaşmada Nicolas Walsh düdük çaldı.

K9. dakikasında Rangers'tan Abdallah Sima'nın attığı gol VAR kontrolü sonrası geçersiz sayılırken, Celtic 90. dakikada Adam Idah ile skoru 1-0'a getirdi.

Kıran kırana geçen final mücadelesinde hakem 12 kez sarı kartına başvurdu.

Maçta başka gol olmayınca Celtic, İskoçya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giydi.

Brendan Rodgers'ın öğrencileri bu sonuçla 42. kez bu kupayı müzesine koymayı başardı.

Celtic, İskoçya Ligi'nde de sezonu şampiyon tamamlamıştı.