Haberler Avrupa’dan Futbol Celtic 1-0 Rangers (Maç sonucu ÖZET) | İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic

Celtic 1-0 Rangers (Maç sonucu ÖZET) | İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic

İskoçya Kupası finalinde iki ezeli rakip Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic, mücadelenin 90. dakikasında gelen golle Rangers'ı 1-0 mağlup etti ve İskoçya Kupasını müzesine götürdü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:07 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:10
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Celtic 1-0 Rangers (Maç sonucu ÖZET) | İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic

İki ezeli rakip Celtic ile Rangers, İskoçya Kupası finalinde karşılaştı.

Hampden Park'ta oynanan ve TSİ 17.00'de başlayan karşılaşmada Nicolas Walsh düdük çaldı.

K9. dakikasında Rangers'tan Abdallah Sima'nın attığı gol VAR kontrolü sonrası geçersiz sayılırken, Celtic 90. dakikada Adam Idah ile skoru 1-0'a getirdi.

Kıran kırana geçen final mücadelesinde hakem 12 kez sarı kartına başvurdu.

Maçta başka gol olmayınca Celtic, İskoçya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giydi.

Brendan Rodgers'ın öğrencileri bu sonuçla 42. kez bu kupayı müzesine koymayı başardı.

Celtic, İskoçya Ligi'nde de sezonu şampiyon tamamlamıştı.

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