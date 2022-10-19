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Augsburg 2-5 Bayern Münih (Maç sonucu - ÖZET)

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Augsburg'u 5-2'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 00:15
Augsburg 2-5 Bayern Münih (Maç sonucu - ÖZET)

Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Augsburg sahasında Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Bayern Münih'i konuk etti.

WWK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-2'lik skorla galip tamamladı.

Bayern'e galibiyeti getiren goller 27 ve 59'da Maxim Chupo Moting, 53'de Joshua Kimmich, 74'de Jamal Musiala ve 90+1'de Alphonso Davies'ten geldi.

Augsburg'un golleri ise 9. dakikada Mads Pedersen ve 65. dakikada Dayot Upamecano'nun kendi ağlarına gönderdiği vuruş ile geldi.

Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha maç kadrosunda yer almadı. Bundesliga'nın 7. haftasında yine Augsburg'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahbi ekip, Berisha'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Bu sonuçla beraber Bayern Münih 3. tura yükselen taraf olurken, Augsburg kupaya veda etti.

İşte Almanya Kupası'nda günün diğer sonuçları:

Hannover 96 0-2 Borussia Dortmund
Regensburg 0-3 Fortuna Düsseldorf
Stuttgart 6-0 Arminia Bielefeld
Union Berlin 2-0 Heidenheim
Freiburg 2-1 St. Pauli
Paderborn 2-2 Werder Bremen (PEN 5-4)
Sandhausen 2-2 Karlsruher (PEN 8-7)

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