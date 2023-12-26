Manchester City 2023 yılına damga vurmayı başardı

İngiltere futbolunun son yıllardaki yükselen yıldızı Manchester City, kazandığı kupalarla ve elde ettiği başarılarla 2023 yılında futbola damgasını vuran takım oldu.

2022-23 sezonunda İngiltere Premier Lig ve FA Cup'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Manchester ekibi, Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu klasikleşmiş "üçleme" ile tamamladı.

Yeni sezona da kaldığı yerden devam eden Pep Guardiola'nın öğrencileri sezon başında Sevilla'yı UEFA Süper Kupası'nda ve sezon ortasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'yi mağlup ederek dünya futbol tarihine geçti.

2023 senesini kazandığı 5 kupayla kapatan gök mavililer, bir takvim yılında 5 kupa kazanan ilk İngiliz takımı oldu. Manchester City Avrupa'da Ajax, Inter, Barcelona (iki defa), Bayern Münih ve Real Madrid'in ardından bu tarihi başarıya imza atan 6. takım olmayı başardı.