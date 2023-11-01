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Borussia Dortmund 1 - 0 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golü Marco Reus kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 22:14
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Borussia Dortmund 1 - 0 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Kupası 2. turunda Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Dortmund, mücadelenin 43. dakikasında Marco Reus ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayında Dortmund, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3. tura yükseldi.

Borussia Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan ilk 11'de, Ozan Kabak ise yedek kulübesinde maça başladı. Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı. 64. dakikada oyuna giren Ozan Kabak ise 90. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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