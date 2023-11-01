Borussia Dortmund 1 - 0 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Kupası 2. turunda Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Dortmund, mücadelenin 43. dakikasında Marco Reus ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayında Dortmund, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3. tura yükseldi.

Borussia Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan ilk 11'de, Ozan Kabak ise yedek kulübesinde maça başladı. Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı. 64. dakikada oyuna giren Ozan Kabak ise 90. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.