Haberler Avrupa’dan Futbol Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı!

Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberleri... İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de flaş ayrılık yaşandı. İngiliz kulübünde teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 13:55 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 14:29
Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, Şota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

"GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIK"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili görüşme yapıldığı ve bu görüşmeler sonucunda tarafların görüşlerinin ortak olmadığı, buna bağlı olarak da yolların ayrıldığı kaydedildi.

İŞTE HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mergim Berisha Almanya’yı salladı! Fenerbahçelileri üzecek haber geldi… İşte kasaya girecek bonservis bedeli
Müge Anlı'da kehanetlerle dolu dolandırıcılık! Geri döndürme, bağlama, aşık etme, soğutma, evlilik... Gülseren Çınar: "Etkisi altına girdim"
İki yıldıza büyük onur! Aday gösterildiler
Emre Kılınç: Fatih Terim ile devam edilseydi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cristiano Ronaldo stop etti
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Hızlı Ayaklar'a seyirciden tam not!
KPSS ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a iki isimden kötü haber! G.Saray'a iki isimden kötü haber! 14:44
İki yıldıza büyük onur! Aday gösterildiler İki yıldıza büyük onur! Aday gösterildiler 14:33
Yiğido kötü talihe son vermek istiyor! Yiğido kötü talihe son vermek istiyor! 14:31
Guardiola'dan Ronaldo'ya: ''O en iyisi'' Guardiola'dan Ronaldo'ya: ''O en iyisi'' 14:14
Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi! Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi! 14:13
Polonya - Türkiye maçı saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı saat kaçta? 13:55
Daha Eski
Hull City'de Şota ile yollar ayrıldı! Hull City'de Şota ile yollar ayrıldı! 13:54
Göçebe Oyunları'nda ikinci gün heyecanı! Göçebe Oyunları'nda ikinci gün heyecanı! 13:38
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazırlanıyor! Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazırlanıyor! 13:38
Sultanlar'ın rakibi Polonya! Liderlik için... Sultanlar'ın rakibi Polonya! Liderlik için... 12:12
Alioski'den derbi öncesi gözdağı! Alioski'den derbi öncesi gözdağı! 12:10
Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? 11:37