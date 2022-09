Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, Şota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

"GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIK"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili görüşme yapıldığı ve bu görüşmeler sonucunda tarafların görüşlerinin ortak olmadığı, buna bağlı olarak da yolların ayrıldığı kaydedildi.

İŞTE HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI

Hull City can confirm we have parted company with head coach Shota Arveladze.#hcafc