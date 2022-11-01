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Uzatmalarda 4 gol birden

İngiltere 1. Ligi'nde Charlton Athletic-İpswich Town maçı tarihe geçti. İpswich 2-0 öne geçti, Charlton eşitliği sağladı. Hakem 9 dakika uzatma verdi. İpswich 90+1 ve 90+4'te yeniden 2 farkı yakaladı. Maçı kazanacağını düşündü. Ancak 90+6'da skor 4-3'e geldi. 90+9'da Dobson'un golüyle inanılmaz mücadele 4-4 sonuçlandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Uzatmalarda 4 gol birden
İngiltere 1. Ligi'nde Charlton Athletic-İpswich Town maçı tarihe geçti. İpswich 2-0 öne geçti, Charlton eşitliği sağladı. Hakem 9 dakika uzatma verdi. İpswich 90+1 ve 90+4'te yeniden 2 farkı yakaladı. Maçı kazanacağını düşündü. Ancak 90+6'da skor 4-3'e geldi. 90+9'da Dobson'un golüyle inanılmaz mücadele 4-4 sonuçlandı.
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