Conte imzaya çok yakın

Eski takımı Juventus'a geri döneceği konuşulan Antonio Conte, Tottenham'la kontrat yenileme görüşmelerine başladı. Kasım 2021'den bu yana İngiliz ekibinde görev yapan 53 yaşındaki hoca, takımda kalmaya sıcak bakıyor. Conte'nin gelecek günlerde uzun süreli sözleşme imzalaması bekleniyor.
Eski takımı Juventus'a geri döneceği konuşulan Antonio Conte, Tottenham'la kontrat yenileme görüşmelerine başladı. Kasım 2021'den bu yana İngiliz ekibinde görev yapan 53 yaşındaki hoca, takımda kalmaya sıcak bakıyor. Conte'nin gelecek günlerde uzun süreli sözleşme imzalaması bekleniyor.