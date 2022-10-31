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Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngilizler Barcelona'ya geri döneceği iddia edilen Messi'nin yeni takımını duyurdu. The Athletic, 'Önümüzdeki aylarda imza atması bekleniyor' iddiasında bulundu. İşte Messi'nin yeni adresi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:49
Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Arjantinli süperstar Lionel Messi, PSG'den ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız ve İspanyol basını, Lionel Messi'nin yeniden Barcelona'ya döneceğini iddia etti. Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport sitesi, Barcelona Başkanı Laporta'nın Messi'ye yeniden Barcelona forması giydirmek istediğini iddia etmişti.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Fransa'dan L'Equipe de PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün yüksek olasılık olduğunu iddia etmişti.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Ancak süper yıldız için İngiliz basını ortaya flaş bir iddia attı.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nın sonuna kadar iki taraf arasında yeni bir görüşme beklenmediği aktarıldı...

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

The Athletic'te yer alan haberin detayında kulüp sahiplerinden David Beckham ve Jorge ve Jose Mas kardeşler, müzakerelere öncülük ediyor ve yıldızın babası Jorge ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiler.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Haberde, "Beckham, Neville, Jorge Mas ve Chris Henderson, Inter Miami'nin bu sezon olumlu adımlar atmasına yardımcı oldular.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Dünya Kupası bitene ve büyük olasılıkla 2023'ün başlarına kadar daha fazla görüşme beklenmiyor.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Inter Miami'yi seçerse, bu onlar ve lig için olağanüstü bir başarı olacak.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Messi tartışmasız MLS'in gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olacak.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Özellikle 2026 Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol üzerinde sahip olabileceği etki de bir başka faktör.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Inter Miami, Messi'nin zaten orada bir mülkü olan ailesi için şehirlerine taşınmanın bir cazibe kaynağı olduğunu her zaman biliyordu.

Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Messi kararını Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra verecek.

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