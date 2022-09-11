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Feyenoord - Rotterdam: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Orkun Kökçü attı Feyenoord kazandı

Hollanda Ligi'nde 6. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla son buldu. Günün önemli maçında Feyenoord sahasında Rotterdam ile karşı karşıya geldi. Orkun Kökçü'nün 1 gol attığı maçta ev sahibi takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 23:11
Feyenoord - Rotterdam: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Orkun Kökçü attı Feyenoord kazandı

Hollanda Ligi 6. Hafta mücadelesinde Feyenoord, Rotterdam ile karşı karşıya geldi.

Feyenoord Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Orkun Kökçü, 35. dakikada Dilrosun ve 73. dakikada Gimenez kaydetti.

Feyenoord'da takımı adına gol perdesini aralayan milli oyuncu Orkun Kökçü, 85 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 16'ya yükseltti ve lider Ajax'ı takibini sürdürdü. Rotterdam ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, PSV deplasmanına gidecek. Rotterdam ise Groningen'i konuk edecek.

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