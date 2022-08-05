Haberler Avrupa’dan Futbol Sıra Wijnaldum’da

Sıra Wijnaldum’da

Transferin hızlı ekibi Roma, Hollandalı oyuncuyu da bitiriyor. 31 yaşındaki orta saha için PSG’yle kiralık anlaşması yapıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Sıra Wijnaldum’da
Geçen sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho'nun ekibi Roma, transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Paulo Dybala, Zeki Çelik, Nemanja Matic ve Mile Svilar'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, Georginio Wijnaldum için kulübü PSG ile anlaştı. 31 yaşındaki orta saha kiralık olarak Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Roma'nın Andrea Belotti transferini de bitirmeye yakın olduğu konuşuluyor. Geride kalan sezon PSG formasıyla 38 maçta süre alan orta saha oyuncusu Wijnaldum, takımına 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Hollanda Milli Takımı'nda da 86 kez forma giyen Wijnaldum, 26 kez rakip fileleri havalandırdı.
DİĞER
Mario Balotelli Türkiye’den ayrılıyor! Yeni takımıyla her konuda anlaştı…
Kayıp bulundu! Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
Fırtına transferde fırsat kolluyor! 2 yıldız...
Şampiyon perdeyi açıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Thierry Henry Fabregas’ın yanına!
Batshuayi Wolves’a
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temaslar sürüyor Temaslar sürüyor 06:27
ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! 01:24
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:12
İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar 01:06
10 numara Djalo! 10 numara Djalo! 00:34
Attila Szalai hakeme takıldı Attila Szalai hakeme takıldı 00:22
Daha Eski
Svedik: O golü atmalıydık Svedik: O golü atmalıydık 00:21
Turu geçeceğiz Turu geçeceğiz 00:20
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz 00:17
Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Transferde Beşiktaş pişmanlığı! 00:14
Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı 00:10
Son model Lincoln Son model Lincoln 00:07