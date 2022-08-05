Sıra Wijnaldum’da

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho'nun ekibi Roma, transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Paulo Dybala, Zeki Çelik, Nemanja Matic ve Mile Svilar'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, Georginio Wijnaldum için kulübü PSG ile anlaştı. 31 yaşındaki orta saha kiralık olarak Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Roma'nın Andrea Belotti transferini de bitirmeye yakın olduğu konuşuluyor. Geride kalan sezon PSG formasıyla 38 maçta süre alan orta saha oyuncusu Wijnaldum, takımına 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Hollanda Milli Takımı'nda da 86 kez forma giyen Wijnaldum, 26 kez rakip fileleri havalandırdı.