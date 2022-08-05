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Batshuayi Wolves’a

Beşiktaş’ın eski golcüsü tekrardan kiralık olarak gidiyor Wolves, 28 yaşındaki Belçikalı forvet için teklifini sundu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Batshuayi Wolves’a
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi, Premier Lig'de kalıyor. Bonservisi Chelsea'de bulunan 28 yaşındaki forvet için Wolverhampton'un devreye girdiği iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre, Belçikalı oyuncu için kiralama teklifi sunuldu. Wolves, Batshuayi'nin yıllık ücretinin bir kısmını bir karşılamaya hazır olduğunu da ifade etti. Chelsea, 2016'da 39 milyon euro'ya satın aldığı yıldız ismi sırasıyla Dortmund, Valencia, Palace ve Beşiktaş'a kiraladı. Geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans gösteren tecrübeli golcünün sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Belçika Milli Takımı'nda 45 maça çıkan Batshuayi, 25 kez gol sevinci yaşadı. Chelsea'nin, Belçikalı forveti kadroda düşünülmediği biliniyor.
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