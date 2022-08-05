Avrupa’da açılış zamanı

Avrupa futbolunun en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) 2022-2023 sezonu, bugün oynanacak mücadelelerle resmen başlayacak.

İngıltere Premier Lig'in açılış maçında, Crystal Palace sezonun iddialı takımlarından Arsenal'i 22.00'de konuk edecek. Mücadele, beIN Sports 3'ten ekranlara gelecek. Geçen sezonun şampiyonu Manchester City, pazar 18.30'da West Ham'a konuk olacak. Liverpool ise yarın 14.30'da Fulham'la karşı karşıya gelecek.

Bundeslıga'da son 10 sezondur şampiyonluk kupasını kaldıran Bayern Münih, ligin açılışını yapacak. İlk maçta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 21.30'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

Fransa Ligi'nde ise açılış mücadelesinde Olimpik Lyon sahneye çıkacak. Peter Bosz'un öğrencilerinin 22.00'de Ajaccio'yu konuk edeceği karşılaşmayı beIN Sports 3 ekranlara getirecek. Messi, Neymar ve Mbappe'li yıldızlar karması PSG ise sezonu yarın 22.00'de Clermont karşısında açacak.



HAALAND GELDİ

İngiliz kulüpleri, bu sezon için önemli transferlere imza attı. Manchester City, Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 60 milyon euro ödeyerek hücuma önemli bir katkı sağladı. Liverpool ise Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için Benfica'yla 75 milyon euro'ya anlaşma sağladı ve yaz transfer sezonunun en pahalı ikinci transferine imza attı. Chelsea ise Manchester City'nin önemli oyuncularından İngiliz Raheem Sterling için 56,2, Napoli'de forma giyen Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için 38 milyon euro ödeme yaptı.



MANE'Yİ KAPTILAR

Son yıllarda suskun kalan Bayern Münih, bu stratejisini değiştirerek harekete geçti. Liverpool'un yıldızlarından Senegalli Sadio Mane, Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Ajax'ın orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ve Rennes'in genç yeteneği Fransız santrfor Mathys Tel'in bonservisleri için toplam 137,5 milyon euro verdi. Haaland'ın boşluğun Haller'le dolduracak Dortmund ise oyuncuda tümör çıkmasıyla şok oldu. Salzburg'un Alman santrforu Adeyemi ve Bayern Münih'ten ayrılan Süle flaş takviyeler olarak dikkat çekti.



VİTİHNA İMZALADI

Yıldızlar karması PSG, önemli transferler yaptı. Porto'nun orta sahası Vitinha için 41,5 milyon euro, Sporting Lizbon'un sol beki Nuno Mendes için 38 milyon euro bonservis bedeli ödedi. PSG, Leipzig'in Fransız sağ beki Nordi Mukiele'yi ise 12 milyon euro'ya renklerine bağladı. Cengiz Ünder'in bonservisini 8.4 milyon euro'ya alan Marsilya, 10 oyuncuya kadrosuna katarak dikkat çekti. Ligin öne çıkan diğer transferini ise Liverpool'un Japon oyuncusu Takumi Minamino'yu 15 milyon euro'ya renklerine katan Monaco gerçekleştirdi.