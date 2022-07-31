Haberler Avrupa’dan Futbol Napoli 1-1 Mallorca (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kim Min Jae ile Vedat Muriqi...

Napoli 1-1 Mallorca (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kim Min Jae ile Vedat Muriqi...

Son dakika spor haberi: Napoli ile Mallorca hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min-Jae müsabakaya ilk 11'de başladı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kosovalı hücum oyuncusu Vedat Muriqi oyuna sonradan dahil oldu. Napoli'nin golünü 9. dakikada penaltıdan Osimhen kaydetti. Mallorca'nın golü 54. dakikada Raillo'dan geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:01
Napoli 1-1 Mallorca (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kim Min Jae ile Vedat Muriqi...

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta İtalyan ekibi Napoli ile İspanyol temsilcisi Mallorca kozlarını paylaştı. Teofilo Patini Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Napoli'nin yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ise Mallorca'da oyuna sonradan dahil oldu.

Napoli'nin golünü 9. dakikada penaltıdan Osimhen kaydetti. Mallorca'nın golü 54. dakikada Raillo'dan geldi.


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