Napoli 1-1 Mallorca (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kim Min Jae ile Vedat Muriqi...

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta İtalyan ekibi Napoli ile İspanyol temsilcisi Mallorca kozlarını paylaştı. Teofilo Patini Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Napoli'nin yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ise Mallorca'da oyuna sonradan dahil oldu.

Napoli'nin golünü 9. dakikada penaltıdan Osimhen kaydetti. Mallorca'nın golü 54. dakikada Raillo'dan geldi.



