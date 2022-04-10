Yusuf Yazıcı’nın golü yetmedi

Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 mağlup oldu. Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 mağlup oldu.
Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 mağlup oldu. CSKA Moskova'nın gollerini 32. dakikada Egor Ushakov ve 44. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Ligde oynadığı 6 maçın tamamında fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 8'e yükseltti.