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Yusuf Yazıcı’nın golü yetmedi

Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 mağlup oldu. Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 mağlup oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 06:50
Yusuf Yazıcı’nın golü yetmedi
Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 mağlup oldu. CSKA Moskova'nın gollerini 32. dakikada Egor Ushakov ve 44. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Ligde oynadığı 6 maçın tamamında fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 8'e yükseltti.
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