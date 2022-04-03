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CSKA Moscow - Ural: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rusya Premier Lig'in 23. haftasında CSKA Moskova sahasında Ural ile karşı karşı karşıya geldi. Arena CSKA'da oynanan zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. CSKA'ya 1 puanı getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 18:41
CSKA Moscow - Ural: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rusya Premier Lig'in 23. haftasında CSKA Moskova ile Ural kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle bitti.

CSKA Moskova'nın gollerini 3. dakikada Diveyev ve 90+4'te Yusuf Yazıcı kaydetti. Ural'ın golleri ise 7. dakikada Bijol (k.k) ve 55'te Bicfalvi'den geldi.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova'nın yenilmezlik serisi 7 maça çıktı ve 43 puana yükseldi. Ural ise 21 puana ulaştı.

Ligin 24. haftasında CSKA Moskova deplasmanda Khimki'ye konuk olacak. Ural ise Krylya Sovetov'u ağırlayacak.

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