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Rangers - Celtic 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İskoçya Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Rangers evinde Celtic'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tomas Rogic ve 43. dakikada Carter-Vickers kaydetti. Rangers'in tek golü ise 3. dakikada Aaron Ramsey'den geldi. İşte Old Firm derbisiyle ilgili tüm detaylar ve özet...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 16:31
Rangers - Celtic 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İskoçya Ligi'nin 32. haftası Old Firm derbisine sahne oldu. Rangers sahasında Celtic'i konuk etti. Ibrox Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tomas Rogic ve 43. dakikada Carter-Vickers kaydetti. Rangers'in tek golü ise 3. dakikada Aaron Ramsey'den geldi. Bu sonuçla Celtic puanını 79'a yükseltti. Rangers ise 73 puanda kaldı.

İskoçya Ligi'nin 33. haftasında Celtic evinde St.Johstone'u ağırlayacak. Rangers ise St. Mirren ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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