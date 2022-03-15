Tarihin en iyisi

Futbolda rekor denince artık akıllara tek bir isim geliyor. O da yıllara meydan okuyan Cristiano Ronaldo'dan başkası değil. Sezon başında efsane olduğu Manchester United'a dönüş yapan 37 yaşındaki yıldız, futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da sahip oldu. Tottenham maçında hat-trick yapan Ronaldo, Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

MESSİ'NİN 759 GOLÜ VAR

Real Madrid'de 438 maçta 450 gol, 323 maçta Manchester United forması ile 136 gol, 134 maçta oynadığı Juventus ile 101 gol, 31 maçta Sporting Lizbon formasıyla 5 gol attı. 115'le milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda olan Portekizli yıldız, 140'la Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu. Rekabet içinde olduğu Messi'nin 759 golü bulunuyor. 3 yaş genç olan Arjantinli yıldızın geçip geçemeyeceği ise merak konusu.