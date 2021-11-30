TRANSFER HABERİ - Orkun Kökçü için sıraya girdiler! Mourinho da devrede...

Türkiye ve Avrupa'daki birçok ligde ilk yarıların sonuna yaklaşılırken, ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanmış durumda. Transfer söylentileri günden güne artmaya devam ederken, Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen A Milli Takım'ımızın genç oyuncusu Orkun Kökçü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Studio Voetbal'un Hollandalı muhabiri Freek Jansen'a göre; Geçtiğimiz yaz döneminde de birçok kulübün transfer listesinde bulunan ancak, Feyenoord ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatarak burada kalmayı tercih eden Kökçü için Leed United devrede.

Ayrıca 20 yaşındaki oyuncu için Mourinho'nin ekibi Roma ve Sevilla'nın da ciddi alıcı durumunda olduğu belirtilirken, milli futbolcumuzun bu sezonki performansıyla 'başkalaşım' geçirdiğinin altı çizildi.

Bu sezonki performansının Avrupa kulüplerinin radarına girmesine yol açtığı belirtilirken, Roma, Sevilla ve Leeds United yöneticilerinin Orkun için Feyenoord tribünlerinde olduğu aktarıldı.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü (29 Aralık 2000; Haarlem, Hollanda) Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.

ORKUN KÖKÇÜ KULÜP KARİYERİ

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı. 2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.