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SPOR HABERİ - Robert Lewandowski'den Ballon d'Or açıklaması! "Hiç bir oyuncu..."

Spor haberi... Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu seneki sahibi süper yıldız Lionel Messi olurken, kendisi ile yarışan Robert Lewandowski ikinci olarak, en iyi forvet ödülünün sahibi oldu. Polonyalı futbolcu ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 09:25
SPOR HABERİ - Robert Lewandowski'den Ballon d'Or açıklaması! "Hiç bir oyuncu..."

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü töreni büyük bir görkemle yapıldı.

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi.

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi. Ballon d'Or'un sahibi ise Lionel Messi oldu.

Lewandowski, "Messi'yi tebrik ederim. Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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