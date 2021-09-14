Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Khalid Boutaib taraftarın üzerine yürüdü!

Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Khalid Boutaib taraftarın üzerine yürüdü!

2017-2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor'da oynayan ve Le Havre forması giyen Khalid Boutaib Fransa'da çok konuşulacak bir harekete imza attı. Toulouse maçında oyundan alındıktan sonra Boutaib tribünden bir taraftarla kavga etti, kırmızı kart gördü. Maçın spikeri o anları "Cantona'yı hatırlatan bir sahne" diye yorumladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 08:07
Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Khalid Boutaib taraftarın üzerine yürüdü!

Fransa 2. Ligi'ndeki Le Havre - Toulouse karşılaşması 1-1 sona ererken maça damga vuran isim Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Khalid Boutaib oldu.

1-0 konuk takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında ne bir gol fırsatından yararlanamayan oyuncu tribünlerin tepkisini çekti.

Altı pas üzerinde müsait durumda buluştuğu topu zayıf bir vuruşla kaleciye nişanlayan Boutaib, daha sonra teknik direktörü Paul Le Guen tarafından kenara alındı. Sahanın uzak tarafından oyun alanı dışına çıkan oyuncu tribünde bir taraftarla göz göze geldi. Taraftarın üzerine yürüyen ve kafa kafaya gelen Boutaib, fiziki müdahalede de bulundu. Bu hareketin ardından oyuncu kırmızı kart gördü.

Toulouse futbolcuları ev sahibi ekibin 10 kişi kalması yönünde itirazlarda bulundu ancak maçın hakemi müdahalenin oyuncu değişikliği sonrası yapıldığı yönünde karar verince Le Havre maça 11 kişiyle devam etti.

Hemen ardından skoru 1-1 yapan gol gelince tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Kale arkasındaki bazı taraftarlar saha içine dalarken oyun bir süre daha durdu.

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