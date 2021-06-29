İsveç Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 son 16 maçı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İsveç ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. İskoçya'nın Glaskow şehrindeki Hampden Park'ta oynanacak mücadelede İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Giallatani ve Preti yapacak. VAR koltuğunda ise M. Irrati görev alacak.

Zorlu müsabakada kazanan taraf çeyrek finale yükselecek.

İSVEÇ UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2020 son 16 turundaki İsveç-Ukrayna maçı 22.00'de başlayacak. Kritik müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İSVEÇ-UKRAYNA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Quaison

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU!

EURO 2020'de İspanya, Slovakya ve Polonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele veren İsveç 7 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Ukrayna ise, Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın olduğu grupta topladığı 3 puanla en iyi 3. ler kontenjanından İsveç'in rakibi oldu.



