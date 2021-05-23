Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Transferde ismi Beşiktaş'la anılan Serdar Dursun Almanya'da gol kralı oldu!

Son dakika spor haberleri: Transferde ismi 'la anılan 'da gol kralı oldu!

ekiplerinden 'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken , yine boş geçmedi. İsmi transferde 'la da anılan gurbetçi futbolcu, takımının 'i 3-2 mağlup ettiği son hafta maçında 2 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 27'ye çıkardı. Serdar Dursun böylece sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:44
Son dakika spor haberleri: Transferde ismi Beşiktaş'la anılan Serdar Dursun Almanya'da gol kralı oldu!

2. Ligi'nde () bu sezon formasıyla harikalar yaratan , sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Gurbetçi futbolcu, takımının 34. ve son hafta maçında konuk olduğu deplasmanında 2 gol birden atarak 3-2'lik galibiyette başrol oynadı.

Bundesliga 2'de bu sezon çıktığı 33 maçta 27 kez fileleri havalandıran ve gol kralı olan gurbetçi futbolcu, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Serdar Dursun'un takımı Darmstadt sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.

29 yaşındaki forvetin ismi devi 'la anılıyor.

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