Son dakika spor haberleri: Transferde ismi Beşiktaş'la anılan Serdar Dursun Almanya'da gol kralı oldu!

Almanya 2. Ligi'nde (Bundesliga 2) bu sezon Darmstadt formasıyla harikalar yaratan Serdar Dursun, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Gurbetçi futbolcu, takımının 34. ve son hafta maçında konuk olduğu Holstein Kiel deplasmanında 2 gol birden atarak 3-2'lik galibiyette başrol oynadı.

Bundesliga 2'de bu sezon çıktığı 33 maçta 27 kez fileleri havalandıran ve gol kralı olan gurbetçi futbolcu, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Serdar Dursun'un takımı Darmstadt sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.

29 yaşındaki forvetin ismi Süper Lig devi Beşiktaş'la anılıyor.