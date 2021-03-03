Haberler Avrupa’dan Futbol Barcelona - Sevilla: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, İspanya yarı final maçında 2-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında 'yı konuk etti. Normal süresi 2-0 biten karşılaşmayı uzatmalarda Barcelona 3-0 kazandı ve Kral Kupası'nda finale yükseldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 01:36
Barcelona - Sevilla: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya yarı final rövanşında ile kozlarını paylaştı.

devi 2-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında rakibini 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Barcelona Ousmane Dembele ve 'nin golleriyle durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.

Uzatmalarda sahneye çıktı ve Barcelona'ya finali getiren golü kaydetti.

Barcelona finalde, - eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşılaşacak.

Athletic Bilbao - Levante arasındaki ilk maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı

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