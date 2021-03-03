Barcelona - Sevilla: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaştı.

Katalan devi 2-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında rakibini 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Barcelona Ousmane Dembele ve Gerard Pique'nin golleriyle durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.

Uzatmalarda Martin Braithwaite sahneye çıktı ve Barcelona'ya finali getiren golü kaydetti.

Barcelona finalde, Levante - Athletic Bilbao eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşılaşacak.

Athletic Bilbao - Levante arasındaki ilk maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı