Barcelona - Sevilla: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaştı.
Katalan devi 2-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında rakibini 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.
Barcelona Ousmane Dembele ve Gerard Pique'nin golleriyle durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.
Uzatmalarda Martin Braithwaite sahneye çıktı ve Barcelona'ya finali getiren golü kaydetti.
Barcelona finalde, Levante - Athletic Bilbao eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşılaşacak.
Athletic Bilbao - Levante arasındaki ilk maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı