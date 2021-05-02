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Hollanda'da şampiyon Ajax!

Birçok futbol liginde sona gelinirken, Hollanda Eredivisie'de de şampiyon belli oldu. Ligin köklü kulüplerinden Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 17:58
Hollanda'da şampiyon Ajax!

Hollanda Eredivisie'nin 31'inci haftasında Ajax, sahasında ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada 'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ajax, 61'inci dakikada 'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, 'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. 74'üncü dakikada 'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Ajax, maç fazlasıyla 2'nci sıradaki ile puan farkını 15'e çıkardı ve tarihinde 35'inci kez şampiyon oldu.

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