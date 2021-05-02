Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega Al Hilal'de! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: 'nin gündemindeki Marega 'de! İşte sözleşme detayları

'nin santrfor adayları arasında yer alan 'nın yeni adresi belli oldu. basını, yıldız futbolcunun ekiplerinden ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 30 yaşındaki golcü, yeni takımıyla dolgun bir sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 17:16
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega Al Hilal'de! İşte sözleşme detayları

Santrfor mevkisi için çalışmalarına bir süredir devam eden 'ye transferde kötü haber geldi. Golcü listesini oluşturan ve ilk sıraya da 'yı koyan , umduğunu bulamadı. 30 yaşındaki santrfor, ekiplerinden 'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

3 SENEDE 20 MİLYON EURO!
Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek Moussa Marega transferin gözdesi konumuna gelmişti. Fenerbahçe de dahil 'dan birçok takımın radarında bulunan golcü futbolcu, tercihini Arap yarımadasından yana kullandı. basınından Record'un haberine göre, Al Hilal ile Moussa Marega her konuda anlaşmaya vardı. Buna göre yıldız oyuncu, Al Hilal'den 3 yılda toplam 20 milyon euro kazanacak.

SON DAKİKA