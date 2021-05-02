Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega Al Hilal'de! İşte sözleşme detayları

Santrfor mevkisi için çalışmalarına bir süredir devam eden Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Golcü listesini oluşturan ve ilk sıraya da Moussa Marega'yı koyan Kanarya, umduğunu bulamadı. 30 yaşındaki santrfor, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

3 SENEDE 20 MİLYON EURO!

Kulübü Porto ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek Moussa Marega transferin gözdesi konumuna gelmişti. Fenerbahçe de dahil Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan golcü futbolcu, tercihini Arap yarımadasından yana kullandı. Portekiz basınından Record'un haberine göre, Al Hilal ile Moussa Marega her konuda anlaşmaya vardı. Buna göre yıldız oyuncu, Al Hilal'den 3 yılda toplam 20 milyon euro kazanacak.