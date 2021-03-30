Haberler Avrupa’dan Futbol Glasgow Rangers'ta corona virüs ihlali yapan oyunculara 6 maç ceza!

Glasgow 'ta corona virüs ihlali yapan oyunculara 6 maç ceza!

. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden 'ın 5 oyuncusuna, yeni tip corona virüs (Covid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:42
Glasgow Rangers'ta corona virüs ihlali yapan oyunculara 6 maç ceza!

. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden 'ın 5 oyuncusuna, yeni tip corona virüs (Covid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları , , , ve 'ın Covid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.

Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.



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