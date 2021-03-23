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U21 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak

2021 U21 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak - maçında FIFA kokartlı hakem düdük çalacak. Meler 'in yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Futbol Federasyonu'ndan olacak.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 14:39
Halil Umut Meler UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem , tarafından, - ortaklığında düzenlenen 2021 'nda görevlendirildi. Meler, şampiyonada ilk olarak ile takımları arasında 25 Mart 2021 Perşembe günü oynanacak olan C Grubu müsabakasını yönetecek.

Macaristan'ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede, Meler 'in yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise 'ndan olacak.

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