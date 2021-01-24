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3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

4. tur maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura adını yazdırdı. Manchester United'a turu getiren golleri , ve kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 22:03
Manchester United Liverpool 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ın 4. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Liverpool'un kötü formu kupadan elenmelerine de yol açtı.

Manchester United'a galibiyeti getire ngoller, 26. dakikada , 48. dakikada ve 78. dakikada 'ten geldi. Liverpool'un sayılarını ise 18. ve 58. dakikalarda Mısırlı yıldız kaydetti.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, frikikten attığı golle takımına turu getiren isim oldu. Diğer yandan Liverpool, son 7 maçında sadece kupada 'yı yendi ve kötü gidişatına dur diyemedi. Manchester United, 5. Tur'da ile karşı karşıya gelecek.


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