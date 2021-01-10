Manchester City Birmingham 3-0 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere FA Kupası heyecanı devam ediyor. 3. Tur maçında Manchester City ile Birmingham kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Manchester City tur atladı.
Karşılaşmada City'nin golleri 8. ve 15. dakikalarda Bernardo Silva, 33. dakikada Phil Foden'dan geldi. City'nin 61. dakikada Riyad Mahrez'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
Manchester City, Premier Lig'de sıradaki maçında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Birmingham ise Championship'te sıradaki maçında Middlesbrough ile deplasmanda karşılaşacak.