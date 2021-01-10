Haberler Avrupa’dan Futbol Manchester City Birmingham 3-0 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-0 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

3. Tur maçında devi sahasında ekibi 'ı konuk etti. İlk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi, bir üst tura yükseldi. Manchester City'e turu getiren golleri (2) ve Foden kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:47
Manchester City Birmingham 3-0 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

heyecanı devam ediyor. 3. Tur maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Manchester City tur atladı.

Karşılaşmada City'nin golleri 8. ve 15. dakikalarda , 33. dakikada 'dan geldi. City'nin 61. dakikada 'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Manchester City, 'de sıradaki maçında sahasında ile karşılaşacak. Birmingham ise 'te sıradaki maçında ile deplasmanda karşılaşacak.

SON DAKİKA