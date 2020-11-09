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Zlatan Ibrahimovic'ten açıklaması! "İsveçlileri kızdırmak istedim"

Takımı'na veda eden Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz hafta milli formalı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak 39 yaşındaki efsane golcü, yaptığı son açıklamada söz konusu paylaşımının milli takıma dönmesiyle ilgisi olmadığını belirtip, "Sadece insanları kızdırmak istedim" dedi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:16
Zlatan Ibrahimovic'ten milli takım açıklaması! "İsveçlileri kızdırmak istedim"

Emekli olduğu Takımı'na geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla dönüş sinyali veren Zlatan Ibrahimovic, böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta hesabından İsveç Milli Takımı formasıyla bir fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Milan'lı yıldız, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullanmıştı. Herkes bu paylaşımın milli takıma dönüş sinyali olarak yorumlarken, Ibra'dan tam tersi bir açıklama geldi.

"SADECE İSVEÇLİ İNSANLARI KIZDIRMAK İSTEDİM"

Tecrübeli futbolcu yaptığı son açıklamada, "Geri dönmeyeceğim. Sadece insanları kızdırmak istedim" ifadesini kulandı.

Boşnak kökenli Zlatan'ın, İsveç'te kendisine karşı zaman zaman sergilenen ırkçı tavırlar nedeniyle bu ifadeleri kullandığı belirtiliyor.

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