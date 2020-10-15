Haberler Avrupa’dan Futbol Roman Neustadter yeniden Dinamo Moskova'da

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Son dakika transfer haberi: Bir dönem 'de forma giyen Rus futbolcu , ülkesinin takımlarından ile anlaşmaya vardı. 1 Ağustos'tan bu yana boşta olan tecrübeli stoper, geçen sezon top koşturduğu takımına geri döndü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:15
Roman Neustadter yeniden Dinamo Moskova'da

'de bir dönem forması giyen ve 1 Apustos'tan bu yana boşta olan Rus stoper , kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı. Son olarak 'da oynayan tecrübeli stoper, yeniden Rus ekibiyle sözleşme imzaladı.

1 Ağustos tarihinde kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest kaldı ve bu süreçte başka bir takımla anlaşmadı.

Neustadter, birçok takımla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamadı ve eski takımındaki sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2021 yazına kadar Dinamo Moskova'ya bağlayan imzayı attı.

Alman asıllı Rus oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştu.

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